Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти

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Еще один футболист "Кардиффа" едва избежал смерти
Капитан "Кардифф Сити" Шон Моррисон едва не умер из-за разрыва аппендикса, сообщает Wales Online. Напомним, что ранее с радаров пропал самолет, на котором летел новичок "Кардиффа" Эмилиано Сала.

По сведениям издания, футболист не хотел вызывать скорую, несмотря на боли в животе. В итоге врачей вызвала его жена Стейси и Моррисон был срочно прооперирован. Как выяснилось позднее, игрок бы умер, если бы операцию провели хотя бы на 45 минут позже.

В данный момент Моррисон уже выписан из больницы и проходит реабилитацию дома.

28-летний Моррисон выступает за "Кардифф" с 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах и отдал три голевых паса.

Не пропустите: Новичок "Кардиффа" Сала мог погибнуть в результате авиакатастрофы. | http://soccernews.ru

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