Еще один гранд АПЛ интересуется Ругани

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Еще один гранд АПЛ интересуется Ругани

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Daily Star, в услугах футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед". Сам игрок не против смены клуба, так как получает мало игрового времени.

В текущем сезоне Ругани провел 13 матчей, забил один гол и отдал один ассист.

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