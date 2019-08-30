Ещё один игрок "Барселоны" отказался переходить в ПСЖ

"Барселона" и ПСЖ продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Неймара.

Чтобы снизить сумму компенсации "блауграна" хочет включить в сделку одного из своих игроков.

Ранее речь шла об Иване Ракитиче и Усмане Дембеле, но оба футболиста отказались продолжать карьеру в Париже.

Как сообщает Mundo Deportivo, примеру одноклубников последовал и защитник Жан-Клер Тодибо.

Таким образом, "Барсе" придётся заплатить за Неймара в полном объёме. Каталонцы оценивают целесообразность такого шага.

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