Ещё один игрок "Барселоны" отказался переходить в ПСЖ
"Барселона" и ПСЖ продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Неймара.
Чтобы снизить сумму компенсации "блауграна" хочет включить в сделку одного из своих игроков.
Ранее речь шла об Иване Ракитиче и Усмане Дембеле, но оба футболиста отказались продолжать карьеру в Париже.
Как сообщает Mundo Deportivo, примеру одноклубников последовал и защитник Жан-Клер Тодибо.
Таким образом, "Барсе" придётся заплатить за Неймара в полном объёме. Каталонцы оценивают целесообразность такого шага.
Не пропустите: ПСЖ опроверг информацию о переходе Неймара в "Барселону". | http://soccernews.ru
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