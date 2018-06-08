Еще один игрок имел договоренность с Зиданом по трансферу в "Реал"

Хавбек "Монако" Тома Лемар был близок к переходу в "Реал".

Как сообщает Tribalfootball, Зинедин Зидан, покинувший пост тренера "Реала", договорился с игроком о переходе в мадридский клуб. Однако уход Зидана может сорвать трансфер.

По информации ресурса, Лемар должен был перейти в "Реал" за 60 миллионов евро.

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