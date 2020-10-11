Еще один игрок "Интера" заразился коронавирусом

Теги интер миланэшли янгкоронавирус

Еще один игрок "Интера" заразился коронавирусом

Защитник "Интера" Эшли Янг заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, вчера, 10 октября, на базе клуба проводилось тестирование, по итогам которого стало известно о болезни Янга.

35-летний защитник проведет две недели на карантине.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в "Интере" выросло до шести.

Не пропустите: "Ман Сити" и "МЮ" заинтересованы в услугах Маурисио Почеттино| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов