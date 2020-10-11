Еще один игрок "Интера" заразился коронавирусом

Защитник "Интера" Эшли Янг заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

По данным источника, вчера, 10 октября, на базе клуба проводилось тестирование, по итогам которого стало известно о болезни Янга.

35-летний защитник проведет две недели на карантине.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в "Интере" выросло до шести.

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