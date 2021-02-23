Еще один игрок киевского "Динамо" перешел в "Легию"

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Еще один игрок киевского "Динамо" перешел в "Легию"Варшавская "Легия" объявила о переходе нападающего  киевского "Динамо" Назария Русина. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное до конца 2021 года. По окончании срока, "Легия" сможет выкупить 22-летнего украинца.

Русин в УПЛ выступал за киевское "Динамо" и луганскую "Зарю". Всего в чемпионате Украины нападающий провел 47 матчей и смог забить 12 голов.

Напомним, что ранее "Легия" арендовала у "Динамо" защитника Артема Шабанова.

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