Еще один игрок киевского "Динамо" перешел в "Легию"

Варшавская "Легия" объявила о переходе нападающего киевского "Динамо" Назария Русина. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное до конца 2021 года. По окончании срока, "Легия" сможет выкупить 22-летнего украинца.

Русин в УПЛ выступал за киевское "Динамо" и луганскую "Зарю". Всего в чемпионате Украины нападающий провел 47 матчей и смог забить 12 голов.