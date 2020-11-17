Еще один игрок киевского "Динамо" заразился коронавирусом
Форвард киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте.
На данный момент 25-летний нападающий находится в расположении национальной команды, где готовился к матчу Лиги наций против Азербайджана. Встреча состоится - в 22.45 (мск).
Ранее сообщалось, что хавбек Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков получили положительные результаты тестов в расположении сборной Украины, а защитник Владислав Сирота - во время сборов молодежки.
24 ноября "Динамо" встретится с "Барселоной" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.
А еще: На ЦСКА завели административное дело за нарушение на матче с "Динамо"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13