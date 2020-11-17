Еще один игрок киевского "Динамо" заразился коронавирусом

Форвард киевского "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте.

На данный момент 25-летний нападающий находится в расположении национальной команды, где готовился к матчу Лиги наций против Азербайджана. Встреча состоится - в 22.45 (мск).

Ранее сообщалось, что хавбек Сергей Сидорчук и Виктор Цыганков получили положительные результаты тестов в расположении сборной Украины, а защитник Владислав Сирота - во время сборов молодежки.

24 ноября "Динамо" встретится с "Барселоной" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

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