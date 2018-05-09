Еще один игрок "Ливерпуля" не поможет клубу в финале Лиги Чемпионов

Хавбек "Ливерпуля" Эмре Джан, скорее всего, пропустит финал Лиги Чемпионов.

Как сообщает Mirror, доктора приравняли шансы футболиста сыграть в финале к нулю. Отмечается, что игрок сможет приступить к тренировкам на следующей неделе, однако он не успеет набрать необходимую форму.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

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