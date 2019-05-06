Еще один игрок "Ливерпуля" пропустил тренировку в преддверии матча с "Барселоной"

Хавбек "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен может пропустить матч с "Барселоной".

Как сообщает Mirror, 25-летний англичанин сегодня не занимался с общей группой. Отмечается, что тренерский штаб завтра примет решение по участию игрока в матче.

В этом сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие всего в одном матче АПЛ.

Напомним, что тренировку "Ливерпуля" также пропустил лидер обороны Вирджил ван Дейк.

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