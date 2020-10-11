Еще один игрок "Локомотива" заразился коронавирусом

Гвинейский нападающий "Локомотива" Франсуа Камано заразился коронавирусом, сообщает Foot224.

По данным источника, футболист прошел тестирование в расположении сборной Гвинеи. Тест Камано показал положительный результат. Таким образом, хавбеку придется уйти на самоизоляцию. Участие игрока в матче 11-тура чемпионата России с "Уфой" (17 октября) маловероятно.

Стоит отметить, что коронавирусом ранее заразились вратарь "Локомотива" Маринато Гильерме и защитник Мацей Рыбусь.

В нынешнем сезоне 24-летний Камано провел за "Локомотив" шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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