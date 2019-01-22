Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль



Руководство ПСЖ отправило в дублирующий состав полузащитника Ясина Адли, который отказался уйти в другой клуб в аренду, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, ПСЖ намеревался отдать футболиста в аренду в зимнее трансферное окно, но получил отказ. За это Адли был переведен в дубль.

Ранее ПСЖ отправил во вторую команду хавбека Адриена Рабьо, отказавшегося продлевать контракт, который истекает через полгода.

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