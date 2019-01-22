Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль

Теги псж

Еще один игрок ПСЖ принудительно переведен в дубль
Руководство ПСЖ отправило в дублирующий состав полузащитника Ясина Адли, который отказался уйти в другой клуб в аренду, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, ПСЖ намеревался отдать футболиста в аренду в зимнее трансферное окно, но получил отказ. За это Адли был переведен в дубль.

Ранее ПСЖ отправил во вторую команду хавбека Адриена Рабьо, отказавшегося продлевать контракт, который истекает через полгода.

Не пропустите: ПСЖ определился с ценой на Мбаппе. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

"Арсенал" назвал сроки восстановления травмированного Бельерина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 53
2 Лилль Лилль 21 40
3 Лион Лион 21 37
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 36
5 Страсбур Страсбур 21 32
6 Монпелье Монпелье 20 32
7 Марсель Марсель 20 31
8 Ницца Ницца 21 31
9 Ренн Ренн 21 30
10 Бордо Бордо 20 28
11 Реймс Реймс 21 28
12 Ним Ним 20 26
13 Тулуза Тулуза 21 25
14 Анжер Анжер 20 23
15 Нант Нант 21 23
16 ФК Кан ФК Кан 21 18
17 Амьен Амьен 21 18
18 Дижон Дижон 20 17
19 Монако Монако 21 15
20 Генгам Генгам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов