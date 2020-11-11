Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом

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Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом

Защитник "Ромы" Мараш Кумбулла сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он написал в своем инстаграме.

"Последний тест дал положительный результат на коронавирус. У меня нет никаких симптомов, у меня все в порядке.

Никто не застрахован от этого вируса, поэтому я хочу призвать вас всех избегать поведения, которое может поставить под угрозу ваше здоровье и здоровье окружающих", - написал футболист в соцсети.

Ранее Эдин Джеко и Лоренцо Пеллегрини также стали положительные тесты на Covid-19.

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