Еще один игрок "Рубина" перешел в "Зенит"

Вратарь "Рубина" Алексей Городовой перешел в "Зенит", сообщает официальный сайт клуба.

Санкт-петербургский клуб арендовал голкипера до конца нынешнего сезона.

25-летний Городовой является воспитанником "Ростова". В "Рубин" он перешел несколько недель назад из норвежского "Конгсвингера". Также играл за ставропольское "Динамо", "Якутию", "Сахалин" и "Спартак-Нальчик". Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 тысяч евро.

Напомним, что ранее из "Рубина" в "Зенит" перешел нападающий Сердар Азмун.

Не пропустите: Нападающий "Зенита" стал лучшим игроком недели Лиги Европы. | http://soccernews.ru