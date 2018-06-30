Еще один игрок сборной Аргентины завершил международную карьеру

Хавбек "Лацио" Лукас Билья завершил карьеру в сборной Аргентине.

"Пришло время отойти в сторону, быть честным с самим собой и понять, что есть новое талантливое поколение. Пришло их время" - приводит слова 32-летнего Бильи Football Italia.

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