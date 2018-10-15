Еще один игрок сборной России может угодить за решетку

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов может угодить за решетку.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил адвокат бывшей супруги 31-летнего хавбека Оксаны Сергей Жорин. В частности, он заявил: "23-го ноября 2011-го года Преображенским районным судом Москвы было вынесено решение о взыскании алиментов с Тарасова Дмитрия Алексеевича. В результате перечисления алиментов не в полном объеме за шесть лет накопилась задолженность свыше 15-ти миллионов рублей.

Сам же Тарасов после получения претензии обратился в суд с иском об уменьшении размера алиментов в четыре раза и о пересчете накопившегося долга. В настоящее время мы передаем исполнительный лист для исполнения в службу судебных приставов и будем добиваться принудительного взыскания задолженности с футболиста.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мы будем добиваться привлечения Тарасова к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ и лишения родительских прав".

Напомним, Тарасов прокомментировал ситуацию, в которой оказались Кокорин и Мамаев. | soccernews.ru