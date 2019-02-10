Еще один игрок "Шахтера" может перейти в российский клуб

Один из клубов Российской Премьер-Лиги проявляет интерес к нападающему "Ворсклы" Владиславу Кулачу, сообщает Footboom.

По сведениям издания, россияне уже сделали предложение форварду и в данный момент ждут от него ответа.

25-летний Кулач принадлежит "Шахтеру", а за "Ворсклу" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Украины и забил четыре гола.

Напомним, что ранее из "Шахтера" в "Зенит" перешел защитник Ярослав Ракицкий.

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