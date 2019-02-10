Еще один игрок "Шахтера" может перейти в российский клуб
Один из клубов Российской Премьер-Лиги проявляет интерес к нападающему "Ворсклы" Владиславу Кулачу, сообщает Footboom.
По сведениям издания, россияне уже сделали предложение форварду и в данный момент ждут от него ответа.
25-летний Кулач принадлежит "Шахтеру", а за "Ворсклу" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате Украины и забил четыре гола.
Напомним, что ранее из "Шахтера" в "Зенит" перешел защитник Ярослав Ракицкий.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
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|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10