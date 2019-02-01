Ещё один игрок "Шахтёра" перебрался в РПЛ

Защитник "Шахтёра" Олег Данченко перешёл в "Енисей", сообщает официальный сайт клуба.

Красноярцы арендовали 24-летнего украинца до лета 2019 года. Это уже второй игрок "горняков", который перебрался в РПП зимой. Ранее к "Зениту" присоединился Ярослав Ракицкий.

Защитник донецкого "Шахтёра" @FCShakhtar Олег Данченко стал игроком "Енисея"! Арендное соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона 2018/2019.



Добро пожаловать в "Енисей"! pic.twitter.com/G0MzLJdhaY — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 1 февраля 2019 г.

В текущем сезоне 24-летний Данченко сыграл за "Шахтёр" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб. | http://soccernews.ru