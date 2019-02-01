Ещё один игрок "Шахтёра" перебрался в РПЛ

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Ещё один игрок "Шахтёра" перебрался в РПЛ

Защитник "Шахтёра" Олег Данченко перешёл в "Енисей", сообщает официальный сайт клуба.

Красноярцы арендовали 24-летнего украинца до лета 2019 года. Это уже второй игрок "горняков", который перебрался в РПП зимой. Ранее к "Зениту" присоединился Ярослав Ракицкий.

В текущем сезоне 24-летний Данченко сыграл за "Шахтёр" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.  

Не пропустите: Ракицкий для "Зенита" или "Зенит" для Ракицкого? Все аспекты нашумевшего трансфера украинца в питерский клуб. | http://soccernews.ru

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