Ещё один игрок согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

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Ещё один игрок согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин согласился на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в армейской команде.

Как сообщают российские СМИ, после того, как 31-летний футболист пошёл на уступки в финансовом вопросе, сторонам удалось согласовать продление контракта, истекшего 31 мая.

Набабкин выступает за ЦСКА с 2010 года, сыграл 200 матчей и забил 4 гола.

Напомним, ранее Щенников согласился на понижение зарплаты, чтобы остаться в ЦСКА. | http://soccernews.ru

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