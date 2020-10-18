Еще один игрок "Торино" заразился коронавирусом

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Еще один игрок "Торино" заразился коронавирусом

Еще один игрок "Торино" сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Имя заболевшего не сообщается. Футболист отправлен на карантин. Сообщается, что болезнь игрока протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось о том, что три члена команды сдали положительные тесты на Сovid-19.

Сегодня, 18 октября, "Торино" встретится с "Кальяри" в рамках 4-го тура Серии А.

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