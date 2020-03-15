Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом

Теги валенсияэльяким мангалякоронавирус

Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом
Французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангаля сообщил, что он заразился китайским коронавирусом COVID-19.

"Мой тест на коронавирус показал положительный результат. Мое самочувствие хорошее и у меня нет симптомов заболевания. Но я нахожусь в изоляции дома и отдельно от родных", - написал Мангаля в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников "Валенсии" заразились коронавирусом. В данный момент число заболевших в Испании превысило пять тысяч человек.

29-летний Мангаля провел за "Валенсию" семь матчей во всех турнирах.

Не пропустите: Экс-игрок "Зенита" Гарай заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов