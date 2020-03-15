Еще один игрок "Валенсии" сообщил о заражении коронавирусом



Французский защитник "Валенсии" Эльяким Мангаля сообщил, что он заразился китайским коронавирусом COVID-19.

"Мой тест на коронавирус показал положительный результат. Мое самочувствие хорошее и у меня нет симптомов заболевания. Но я нахожусь в изоляции дома и отдельно от родных", - написал Мангаля в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что пятеро сотрудников "Валенсии" заразились коронавирусом. В данный момент число заболевших в Испании превысило пять тысяч человек.

29-летний Мангаля провел за "Валенсию" семь матчей во всех турнирах.

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