Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи"
Делегация бывших игроков "Зенита" в "Сочи" может снова увеличиться, сообщают российские СМИ.
Ранее из Санкт-Петербурга в Сочи перебрались Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин.
Теперь же к "барсам" может присоединиться полузащитник "сине-бело-голубых" Кристиан Нобоа.
"Зенит" предложил эквадорцу перейти в "Сочи", чтобы получать стабильную игровую практику. 34-летний хавбек взял паузу на размышления.
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|Команда
|М
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|30
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|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20