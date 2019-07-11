Ещё один игрок "Зенита" может перейти в "Сочи"

Делегация бывших игроков "Зенита" в "Сочи" может снова увеличиться, сообщают российские СМИ.

Ранее из Санкт-Петербурга в Сочи перебрались Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин.

Теперь же к "барсам" может присоединиться полузащитник "сине-бело-голубых" Кристиан Нобоа.

"Зенит" предложил эквадорцу перейти в "Сочи", чтобы получать стабильную игровую практику. 34-летний хавбек взял паузу на размышления.

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