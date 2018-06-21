Еще один испанский клуб интересуется форвардом "Реала"

Форвард "Реала" Борха Майораль летом может сменить клуб.

Как сообщает Todomercadoweb, 21-летний игрок попал в сферу интересов "Севильи".

В прошедшем сезоне на счету Майораля три гола и два ассиста в 14 матчах.

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