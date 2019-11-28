Ещё один источник подтвердил, что Месси получит "Золотой мяч"
Популярная испанская радиостанция Cope вслед за изданием Mundo Deportivo подтвердила, что обладателем "Золотого мяча" 2019 года станет форвард "Барселоны" Лионель Месси.
Напомним, что аргентинец ранее пять раз выигрывал данную награду, что является рекордом, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.
Церемония вручения "Золотого мяча" запланирована на следующий понедельник, 2 декабря. Мероприятие пройдёт в Париже.
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Кто получит Золотой мяч в 2019 году
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6