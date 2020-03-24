Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом

Теги леччекоронавирус

Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом

Форвард "Лечче" Андреа Саранити, играющий в аренде за "Виченцу", заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 31-летний игрок сдал положительный тест на COVID-19. На данный момент он находится в изоляции, но симптомы вируса его не беспокоят. Вся команда также находится на карантине.

Ранее случаи заражения коронавируса были зафиксированы в "Сампдории", "Ювентусе" и "Фиорентине".

А еще: "Интер" Бекхэма изменил эмблему для борьбы с коронавирусом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина

Смолов рассказал, что "Сельта" не отпустила его в Москву на время карантина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов