Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом

Форвард "Лечче" Андреа Саранити, играющий в аренде за "Виченцу", заразился коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

По данным источника, 31-летний игрок сдал положительный тест на COVID-19. На данный момент он находится в изоляции, но симптомы вируса его не беспокоят. Вся команда также находится на карантине.

Ранее случаи заражения коронавируса были зафиксированы в "Сампдории", "Ювентусе" и "Фиорентине".

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