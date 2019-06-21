Еще один итальянский клуб интересуется Буффоном

"Аталанта" вступает в борьбу за голкипера Джанлуиджи Буффона.

Как сообщает Football Italia, итальянский клуб готовит легендарному вратарю достойное предложение. Ранее главным претендентом на Буффона являлся "Порту". Также говорилось о возможном его возвращении в "Парму".

Напомним, что оба клуба будут участвовать в Лиге Чемпионов 2019/20.

Минувший сезон 41-летний Буффон провел в ПСЖ, где сыграл 25 матчей, в 9 из них он сохранил ворота "сухими".

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