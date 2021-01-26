Ещё один итальянский клуб включился в борьбу за Гайча
На форварда московского ЦСКА Адольфо Гайча появился новый претендент, утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, на 21-летнего аргентинца нацелился итальянский "Беневенто", который готов арендовать его до конца сезона.
Сам футболист не спешит давать ответ клубу из Серии А, поскольку у него есть ещё несколько предложений.
ЦСКА купил Гайча летом 2020 года за 8,5 миллиона евро. В составе армейцев нападающий сыграл 18 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Бельгийский клуб договорился об аренде нападающего ЦСКА Гайча. | http://soccernews.ru
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