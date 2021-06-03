Ещё один итальянский клуб включился в борьбу за Тедеско

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Ещё один итальянский клуб включился в борьбу за Тедеско

Фото твиттер "Спартака"

Бывший наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско привлёк внимание очередного клуба из Серии А.

По информации Secolo XIX, в услугах немецкого специалиста заинтересована "Сампдория".

Ранее сообщалось, что пригласить экс-тренера "красно-белых" хотят "Фиорентина", "Специя" и "Верона".

Напомним, что сейчас Тедеско является свободным агентом. Он не стал продлевать со "Спартаком" контракт, истекший по окончании сезона.

Не пропустите: Цорн оценил работу Тедеско в "Спартаке". | http://soccernews.ru
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