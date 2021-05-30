Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за Боатенга

Фото: инстаграм Джерома Боатенга/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с "Баварией". Таким образом, Боатенг может достаться римлянам бесплатно. Также игроком интересуется "Рома".

В минувшем сезоне 32-летний Боатенг провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Мхитарян согласился на условия "Ромы". | http://soccernews.ru