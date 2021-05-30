Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за Боатенга

Теги лациоджером боатенгбавария мюнхентрансферы

Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за Боатенга

Фото: инстаграм Джерома Боатенга/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к защитнику "Баварии" Джерому Боатенгу, сообщает Sky Sport Germany.

По сведениям источника, итальянский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него закончится контракт с "Баварией". Таким образом, Боатенг может достаться римлянам бесплатно. Также игроком интересуется "Рома".

В минувшем сезоне 32-летний Боатенг провел за "Баварию" 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: Мхитарян согласился на условия "Ромы". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов