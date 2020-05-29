Ещё один итальянский клуб заинтересовался Азмуном

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Ещё один итальянский клуб заинтересовался Азмуном

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун привлёк внимание двух клубов Серии А.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к иранцу со стороны "Наполи", а конкуренцию неаполитанцам, по информации Сalciomercato, намерен составить "Милан".

Представители "россонери" уже связывались с агентом 25-летнего футболиста Фали Рамадани для обсуждения возможного сотрудничества.

"Зенит" требует за Азмуна 30 миллионов евро. В составе "сине-бело-голубых" форвард забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах.

Не пропустите: Геннадий Орлов высказался о перспективах игрока "Зенита" Азмуна. | http://soccernews.ru
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