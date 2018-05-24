Еще один итальянский топ-клуб нацелился на Морату

Форвард "Челси" Альваро Мората попал в сферу интересов "Интера".

Как сообщает Goal.com, судьба Мораты прояснится после того, как будет решен вопрос с новым наставником "Челси".

Напомним, что в услугах Мораты также заинтересованы "Милан" и "Ювентус".

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