Еще один из лидеров ЦСКА покинет клуб

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Еще один из лидеров ЦСКА покинет клуб
Бразильский нападающий ЦСКА Витиньо подтвердил, что он покинет клуб.

"Почти наверняка", – ответил Витиньо болельщику на вопрос о переходе во "Фламенго".

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний Витиньо провел за ЦСКА 46 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Напомним, что ранее стало известно о переходе полузащитника армейцев Александра Головина в "Монако".

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