Еще один известный футболист завершил карьеру в сборной Бельгии

Теги бельгиястивен дефур

Еще один известный футболист завершил карьеру в сборной БельгииПолузащитник "Бернли" Стивен Дефур решил завершить международную карьеру.

30-летний бельгиец сыграл за национальную команду 52 матча, в которых забил два гола.

"Все хорошее заканчивается. Удачи вам в России, сборная Бельгии. Вы можете это сделать!" - написал Дефур в Твиттере.

Напомним, что на этой неделе карьеру в сборной завершил полузащитник Раджа Наингголан.

Читайте: В Бельгии собирают подписи за вызов Наингголана на ЧМ-2018 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов