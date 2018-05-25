Еще один известный футболист завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур решил завершить международную карьеру.

30-летний бельгиец сыграл за национальную команду 52 матча, в которых забил два гола.

"Все хорошее заканчивается. Удачи вам в России, сборная Бельгии. Вы можете это сделать!" - написал Дефур в Твиттере.

Напомним, что на этой неделе карьеру в сборной завершил полузащитник Раджа Наингголан.

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