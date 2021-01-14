Еще один кандидат в президенты "Барселоны" снял свою кандидатуру с выборов

Кандидат в президенты "Барселоны" Эмили Русо объявил о снятии своей кандидатуры с выборов, сообщает Sport.es.

Русо не сумел набрать 2257 голосов, которые являются необходимым минимумом для участия в выборах. Бывий кандидат набрал 2510 подписей, из которых 500 оказались сомнительными.

Таким образом, в президентской гонке остались Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Выборы президента "Барселоны" должны состояться 24 января.

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