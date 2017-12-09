Еще один клуб АПЛ хочет подписать Нзонзи

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Еще один клуб АПЛ хочет подписать Нзонзи

"Тоттенхэм" намерен побороться за хавбека "Севильи" Стивена Нзонзи.

Как сообщают английские СМИ, ориентировочная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро, однако "шпоры" планируют воспользоваться конфликтом между игроком и наставником "Севильи" Эдуардо Бериццо и сбить цену до 28 миллионов.

Ранее сообщалось, что в услугах Нзонзи заинтересован "Арсенал".

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