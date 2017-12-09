Еще один клуб АПЛ хочет подписать Нзонзи
"Тоттенхэм" намерен побороться за хавбека "Севильи" Стивена Нзонзи.
Как сообщают английские СМИ, ориентировочная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро, однако "шпоры" планируют воспользоваться конфликтом между игроком и наставником "Севильи" Эдуардо Бериццо и сбить цену до 28 миллионов.
Ранее сообщалось, что в услугах Нзонзи заинтересован "Арсенал".
Читайте также: Нзонзи: "Желаю "Севилье" удачи, но я больше не имею к ней отношения". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|15
|43
|2
|Манчестер Юнайтед
|15
|35
|3
|Челси
|16
|32
|4
|Ливерпуль
|15
|29
|5
|Тоттенхэм
|16
|28
|6
|Арсенал Лондон
|15
|28
|7
|Бернли
|16
|28
|8
|Лестер Сити
|16
|23
|9
|Уотфорд
|16
|22
|10
|Эвертон
|15
|18
|11
|Хаддерсфилд Таун
|16
|18
|12
|Саутгемптон
|15
|17
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|17
|14
|Борнмут
|16
|16
|15
|Сток Сити
|16
|16
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|15
|17
|Вест Бромвич Альбион
|16
|13
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
|19
|Суонси Сити
|16
|12
|20
|Кристал Пэлас
|16
|11