Еще один клуб АПЛ интересуется Рабьо

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Еще один клуб АПЛ интересуется Рабьо

Хавбек ПСЖ Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям AS, в борьбу за 23-летнего футболиста вступил "Манчестер Юнайтед". Напомним, что Рабьо был переведен в дубль ПСЖ из-за отказа продлевать соглашение с клубом. Действующее соглашение игрока истекает этим летом.

Ранее Рабьо интересовалась "Барселона", однако каталонцы подписали Френки де Йонга и они отказались от идеи трансфера игрока.

В нынешнем сезоне на счету Рабьо два гола и две результативные передачи в 20 играх.

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