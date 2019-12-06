Еще один клуб АПЛ нацелился на Дембеле

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Еще один клуб АПЛ нацелился на Дембеле

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Eldesmarque, переговоры о покупке француза в январе ведет "Челси" и "Манчестер Сити". Однако фаворитом в борьбе являются "горожане", так как они готовы заплатить за игрока 95 миллионов евро, а для "синих" такая сумма пока неподъемная.

Дембеле выступает за "Барсу" с 2017 года. Соглашение игрока с клубом действует до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету Дембеле один забитый гол в 9 играх.

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