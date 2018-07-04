Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за Плеа

Ещё один английский клуб включился в борьбу за нападающего "Ниццы" Алассана Плеа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, купить 25-летнего француза захотел "Ньюкасл", который готов заплатить за него 30 миллионов евро.

Ранее аналогичное предложение по Плеа сделал лондонский "Вест Хэм". | http://soccernews.ru