Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за Плеа

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Ещё один клуб АПЛ включился в борьбу за Плеа

Ещё один английский клуб включился в борьбу за нападающего "Ниццы" Алассана Плеа, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, купить 25-летнего француза захотел "Ньюкасл", который готов заплатить за него 30 миллионов евро.

Ранее аналогичное предложение по Плеа сделал лондонский "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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