Ещё один клуб АПЛ вступил в борьбу за Дзюбу

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Ещё один клуб АПЛ вступил в борьбу за Дзюбу

Ещё один клуб английской Премьер-лиги вступил в борьбу за нападающего "Зенита" Артёма Дзюбу.

Помимо "Кардифф Сити" на 29-летнего россиянина теперь претендует "Уотфорд".

Кроме того, стало известно, что вариант с возможным переездом Дзюбы в Китай сорвался.

Не пропустите: "Кардифф" рассматривает вариант с арендой Дзюбы. | http://soccernews.ru

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