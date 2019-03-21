Ещё один клуб Примеры запретил своим игрокам ехать в сборную Каталонии

"Уэска" присоединилась к бойкоту сборной Каталонии, который ранее устроили "Райо Вальекано" и "Вальядолид".

Как сообщает Marca, "оскенцы" запретили откликаться на приглашение каталонской команды Энрику Гальего и Алексу Гальяру.

Ранее из-за запрета "Райо Вальекано" и "Вальядолид" сборная Каталонии не досчиталась Алеиша Гарсии, Алекса Морено, Жорди Масипа и Рубена Алькараса.

Также появилась информация, что в ряды каталонской сборной звали форварда "Реала" Мариано Диаса, но тот ответил отказом.

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