Ещё один клуб Примеры запретил своим игрокам ехать в сборную Каталонии

Теги уэскарайо вальеканореал вальядолид

Ещё один клуб Примеры запретил своим игрокам ехать в сборную Каталонии

"Уэска" присоединилась к бойкоту сборной Каталонии, который ранее устроили "Райо Вальекано" и "Вальядолид".

Как сообщает Marca, "оскенцы" запретили откликаться на приглашение каталонской команды Энрику Гальего и Алексу Гальяру.

Ранее из-за запрета "Райо Вальекано" и "Вальядолид" сборная Каталонии не досчиталась Алеиша ГарсииАлекса МореноЖорди Масипа и Рубена Алькараса.

Также появилась информация, что в ряды каталонской сборной звали форварда "Реала" Мариано Диаса, но тот ответил отказом.

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