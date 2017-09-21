Ещё один клуб РФПЛ вылетел из Кубка России: "Енисей" не оставил шансов "Ахмату"

Теги енисей красноярскахматдмитрий аленичев

Ещё один клуб РФПЛ вылетел из Кубка России: "Енисей" не оставил шансов "Ахмату"

В рамках 1/16 финала Кубка России красноярский "Енисей" на своём поле разгромил грозненский "Ахмат" со счётом 3:0. Таким образом, команда Дмитрия Аленичева стала 11-м участником следующей стадии турнира.

"Енисей" – "Ахмат" - 3:0

Голы: Чичерин, 35 - 1:0, Кутьин, 52 - 2:0, Исаев, 70 - 3:0.

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