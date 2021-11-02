Ещё один клуб Серии А включился в борьбу за Алексея Миранчука

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук пользуется спросом среди других итальянских клубов.

СМИ пишут об интересе к 26-летнему россиянину со стороны "Торино" и "Сассуоло".

По информации Tuttosport, "быки" и "нероверди" рассчитывают арендовать хавбека во время зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Не пропустите: В "Торино" отреагировали на слухи о желании арендовать Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru