Ещё один клуб включился в борьбу за Почеттино
На бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино появился новый претендент, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, в услугах аргентинского специалиста среди прочих заинтересована дортмундская "Боруссия".
Напомним, что нынешний наставник "шмелей" Люсьен Фавр рискует лишиться работы из-за нестабильных результатов команды.
По данным СМИ, за Почеттино также будут бороться "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Бавария" и "Эвертон".
Не пропустите: "Арсенал" определился с кандидатурой нового тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
-
"Бавария" установила рекорд для немецких клубов
-
Габриэл Жезус побил рекорд Неймара
-
Групповой этап ЛЧ сезона 2019/20 стал самым результативным в истории
Лента новостей
-
Гризманн рассказал, как проходит его адаптация в "Барселоне"
-
Канчельскис: "Постоянно в WADA что-то придумывают, придираются"
-
Чорлука рассказал, когда восстановится после травмы
-
Агент Кокорина переживает, что футболиста снова не дадут зарегистрировать
-
"Ливерпуль" договорился о трансфере форварда "Зальцбурга" Минамино
-
Слуцкий выложил очередное забавное видео
-
Стало известно, где "Локомотив" проведет зимние сборы
-
Фанат "Зенита" получил 3 года условно за удар в лицо сотруднику ОМОНа на стадионе
-
СМИ: Яровинский близок к назначению на пост спортивного директора "Динамо"
-
Широков - о выступлении российских клубов в ЛЧ и ЛЕ: "Это фиаско нашего футбола"
-
1
Сарри ярко высказался о Роналду
-
Черчесов оценил перспективы братьев Миранчуков заиграть в европейских клубах
-
Впервые с 2007 года "Локомотив" проиграл четыре матча подряд
-
Черчесов высказался о возможности возвращения Акинфеева в сборную России
-
Ещё один клуб включился в борьбу за Почеттино
-
"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"
-
Черчесов назвал самого интенсивного футболиста сборной России
-
1
Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
-
Впервые за 8 лет в плей-офф Лиги Чемпионов пробились три итальянские команды
-
Симеоне подвёл итоги матча с "Локомотивом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|14
|31
|2
|РБ Лейпциг
|14
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|14
|26
|4
|Шальке
|14
|25
|5
|Фрайбург
|14
|25
|6
|Байер Леверкузен
|14
|25
|7
|Бавария Мюнхен
|14
|24
|8
|Хоффенхайм
|14
|21
|9
|Вольфсбург
|14
|20
|10
|Унион Берлин
|14
|19
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|14
|18
|12
|Аугсбург
|14
|17
|13
|Майнц 05
|14
|15
|14
|Вердер Бремен
|14
|14
|15
|Герта
|14
|12
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|14
|12
|17
|Падерборн
|14
|8
|18
|Кельн
|14
|8