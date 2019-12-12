Ещё один клуб включился в борьбу за Почеттино

Теги тоттенхэммаурисио почеттиноборуссия дортмунд

Ещё один клуб включился в борьбу за Почеттино

На бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино появился новый претендент, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в услугах аргентинского специалиста среди прочих заинтересована дортмундская "Боруссия".

Напомним, что нынешний наставник "шмелей" Люсьен Фавр рискует лишиться работы из-за нестабильных результатов команды.

По данным СМИ, за Почеттино также будут бороться "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Бавария" и "Эвертон".

Не пропустите: "Арсенал" определился с кандидатурой нового тренера. | http://soccernews.ru
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