Ещё один клуб включился в борьбу за Жардима

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Ещё один клуб включился в борьбу за Жардима

На бывшего главного тренера "Монако" Леонарду Жардима появился ещё один претендент, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, в приглашении 44-летнего португальского специалиста заинтересован "Лион", который не исключает отставку нынешнего наставника Бруно Женезио.

Кандидатуру Жардима, которого также хочет видеть на своём тренерском мостике "Лестер", продвигает известный футбольный агент Пини Захави, тесно работающий с "ткачами".

По итогам 21 тура "Лион" занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своём активе 37 очков.

Не пропустите: Жардим ярко высказался о своем будущем. | http://soccernews.ru

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