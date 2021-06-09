Еще один клуб вступил в борьбу за Гайча

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Еще один клуб вступил в борьбу за Гайча Фото: инстаграм Гайча

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч попал в сферу интересов очередного клуба.

Как сообщает Voetbal 24, в услугах 22-летнего аргентинца заинтересован бельгийский "Брюгге".

Ранее сообщалось, что игроком интересуются клубы из Испании и Турции.

Минувший сезон Гайч провел в аренде в "Беневенто", однако итальянский клуб не воспользовался опцией выкупа игрока за 11 миллионов евро.

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