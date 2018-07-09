Еще один клуб вступил в борьбу за Головина

Хавбек ЦСКА Александр Головин может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает TransferMarket, лондонский "Арсенал" обозначил игрока, как главного кандидата на усиление центральной линии команды.

Ранее сообщалось, что в услугах Головина также заинтересованы "Челси" и "Ювентус".

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