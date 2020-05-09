Еще один клуб заинтересовался Рабьо

Хавбек "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщает Tuttomercatoweb, подписать 25-летнего футболиста хочет "Эвертон". Напомним, что "ирисок" возглавляет Карло Анчелотти, который работал с Рабьо в ПСЖ.

Контракт Рабьо с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Рабьо провел 24 игры, однако результативными действиями не отличился.

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