Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса

Игра 18-го тура английской Премьер-лиги между "Астон Виллой" и "Бернли" перенесена на неопределённый срок.

В команде Стивена Джеррарда зафиксирована вспышка коронавируса, поэтому матч пришлось отменить.

Поединок был запланирован на сегодня, 18 декабря. Это десятый случай срыва встречи АПЛ за последнюю неделю из-за ситуации с COVID-19.

Напомним, что в понедельник клубами лиги будет обсуждаться кризис, связанный с распространением коронавируса.

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