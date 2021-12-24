Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса
Пресс-служба "Эвертона" сообщила о переносе игры 19-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли".
Матч, запланированный на воскресенье, 26 декабря, состоится позднее, но когда именно, пока неизвестно.
АПЛ пошла навстречу "ирискам", которые испытывают огромные кадровые проблемы - у них более 10 футболистов травмированы или заражены коронавирусом.
Не пропустите: В АПЛ перенесли еще два матча из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18