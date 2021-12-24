Ещё один матч АПЛ отменён из-за коронавируса

Пресс-служба "Эвертона" сообщила о переносе игры 19-го тура английской Премьер-лиги против "Бернли".

Матч, запланированный на воскресенье, 26 декабря, состоится позднее, но когда именно, пока неизвестно.

АПЛ пошла навстречу "ирискам", которые испытывают огромные кадровые проблемы - у них более 10 футболистов травмированы или заражены коронавирусом.

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