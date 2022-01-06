Еще один матч "Арсенала" перенесли из-за коронавируса

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Игра 23-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Бернли" отложен из-за коронавируса, сообщает пресс-служба "канониров".

Ранее из-за вспышки коронавируса у "Ливерпуля" был перенесен полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "красными". Теперь первая игра состоится 13 января, а вторая — 20 января.

Матч между "Арсеналом" и "Бернли" по новому расписанию состоится либо 22, либо 23 января. Начало встречи запланировано 17:00 по московскому времени.

Также не пропустите: Марсьяль может перейти в "Барселону". | http://soccernews.ru