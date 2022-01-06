Еще один матч "Арсенала" перенесли из-за коронавируса
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
Игра 23-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Бернли" отложен из-за коронавируса, сообщает пресс-служба "канониров".
Ранее из-за вспышки коронавируса у "Ливерпуля" был перенесен полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "красными". Теперь первая игра состоится 13 января, а вторая — 20 января.
Матч между "Арсеналом" и "Бернли" по новому расписанию состоится либо 22, либо 23 января. Начало встречи запланировано 17:00 по московскому времени.
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|27
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
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|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18