Еще один матч "Арсенала" перенесли из-за коронавируса

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Еще один матч "Арсенала" перенесли из-за коронавирусаФото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Игра 23-го тура АПЛ между "Арсеналом" и "Бернли" отложен из-за коронавируса, сообщает пресс-служба "канониров".

Ранее из-за вспышки коронавируса у "Ливерпуля" был перенесен полуфинальный матч Кубка английской лиги между "Арсеналом" и "красными". Теперь первая игра состоится 13 января, а вторая — 20 января.

Матч между "Арсеналом" и "Бернли" по новому расписанию состоится либо 22, либо 23 января. Начало встречи запланировано 17:00 по московскому времени.

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