"Еще один матч, еще два гола". Ларссон высказался об очередном удачном матче за "Спартак"

Теги спартак москваростовджордан ларссон

"Еще один матч, еще два гола". Ларссон высказался об очередном удачном матче за "Спартак"
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1). В этой встрече шведский форвард отметился дублем.

"Еще один матч, еще два гола по пути в следующий раунд. Благодарю за потрясающую поддержку", - написал Ларссон в своем Instagram.

22-летний Ларссон перешел в "Спартак" и "Норрчепинга" в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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