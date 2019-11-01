"Еще один матч, еще два гола". Ларссон высказался об очередном удачном матче за "Спартак"
Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка России с "Ростовом" (2:1). В этой встрече шведский форвард отметился дублем.
"Еще один матч, еще два гола по пути в следующий раунд. Благодарю за потрясающую поддержку", - написал Ларссон в своем Instagram.
22-летний Ларссон перешел в "Спартак" и "Норрчепинга" в летнее трансферное окно за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард провел за московский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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